  ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು! ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್‌ ಧಮಾಕ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್...

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು! ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್‌ ಧಮಾಕ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್...

Affordable shopping: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್, ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:27 PM IST
  • ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
  • ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು! ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್‌ ಧಮಾಕ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್...

Discount stores: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳೂ ಇವೆ.

ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಕೆಚಪ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ MRP ಯಲ್ಲಿ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. 11-12% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ವೇಗದ ವಿತರಣಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯರು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 11-12% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸುಲಭ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕೈಗೆಟುವಂತಿರುತ್ತವೆ. 

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್/ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.

ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

