Gruhalakshmi Scheme News: ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಅದುವೇ ʼಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆʼ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ (ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000 ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರದಿರಲು ಕಾರಣ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋನೆಯ ಮಾಸಿಕ ₹2000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರದಿರಲು e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ-ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿರುವುರು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಡ್ಡಿದರ ನವೀಕರಣ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ:
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ 181 ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಹೌದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಹಣ ಯಾಕಿನ್ನೂ ಖಾತೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಮ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 181 ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್!
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ?
181 ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.