8th pay commission latest update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ ಶೇ. 58 ರಷ್ಟಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಿಎ ಶೇ. 60 ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 60 ಪ್ರತಿಶತ ಡಿಎಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮೂಲ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.60 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡಿದರೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ಆಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡಿದರೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.08 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಬಳ = ಮೂಲ ಸಂಬಳ × ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಸರಿಸಿ ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಬಂಗಾರ : ಮತ್ತೆ 77,700 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನ
ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9,000 ರೂ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ/ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ/ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 1.92 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 34,560 ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 17,280 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.08 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 37,440 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 18,720 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ/ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಸರಿಸಿ ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಬಂಗಾರ : ಮತ್ತೆ 77,700 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನ