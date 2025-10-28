ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

Bank Holidays: ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ 11 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಇಗಾಸ್-ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಮೇಘಾಲಯದ ಗಾರೋ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಆಚರಿಸುವ ವಾಂಗ್ಲಾ ಹಬ್ಬದಿಂದಾಗಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಹಬಾಬ್ ದುಚೆನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೌದ್ಧ ಹಬ್ಬದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 8 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಕನಕ ದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 2, ನವೆಂಬರ್ 9, ನವೆಂಬರ್ 16, ನವೆಂಬರ್ 23, ನವೆಂಬರ್ 30 ಭಾನುವಾರಗಳು. ನವೆಂಬರ್ 8 (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ) ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 22 (ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು.
ಈ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್/ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರಜೆಯ ಕಾರಣ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.