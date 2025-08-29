English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 29, 2025, 03:20 PM IST
  • ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಮ್ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.
  • ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಕಂಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್

ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಆರಂಭ : ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಕಂಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಮ್  ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.  ದಸರಾ,  ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಮ್  ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕಂಫರ್ಮ್  ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು  ಕಂಫರ್ಮ್  ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ : ಹುಸಿಯಾಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಹಂತವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೇವೆಯು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕೆಲವು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ : 
20642 ಕೊಯಮತ್ತೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್.
20631 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್
20627 ಚೆನ್ನೈ ಎಗ್ಮೋರ್ - ನಾಗರಕೋಯಿಲ್
20677 ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ವಿಜಯವಾಡ
20628 ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ - ಚೆನ್ನೈ ಎಗ್ಮೋರ್
20646 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಮಡ್ಗಾಂವ್
20632 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್
20671 ಮಧುರೈ - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ...!

ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ  ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. 

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PRS)ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

*ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.irctc.co.in ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ IRCTC ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
*ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ IRCTC ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್  ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.
*ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
*ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
*ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
*ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಜನರು ವೈಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

FAQ ಗಳು :
ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಎಂದರೇನು?
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಕಂಫರ್ಮ್  ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ದರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಎಂಟು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು?
IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಆಸನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಎಂಟು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

indian railwayTrain ticketTrain ticket booking rulesVande Bharath

