  • NPSನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ

NPS Health Pension Scheme: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಆಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 28, 2026, 04:24 PM IST
  • NPS ಆರೋಗ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ
  • ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು

NPS Health Pension Scheme: ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡ ತಂದಿವೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆದಾಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) NPS ಆರೋಗ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಈ ಖಾತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಶುಲ್ಕ, ಔಷಧಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಉಳಿತಾಯವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

NPS ಆರೋಗ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ NPS ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹50,000 ಇದ್ದರೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 25% ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 70% ಮೀರಿದರೆ, ಚಂದಾದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂಪಡೆಯಲಾದ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಂದಾದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ NPS ಖಾತೆಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

