NPS vs UPS : ಇವೆರಡು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ: ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್).
ಯುಪಿಎಸ್ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ):
ಯುಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ):
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದಾಯವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:
ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುಪಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಇಂದೇ ಸರಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ!