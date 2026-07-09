NSEs ₹30000 Crore IPO: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (NSE) ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಮಾರಾಟ (IPO) ಮೂಲಕ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹30,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ IPOವನ್ನ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ NSE ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ IPOಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, IPOಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, SEBI ಅನುಮೋದನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಶೋಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ IPO ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ IPO ಹೊಸ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು Offer for Sale (OFS) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ NSEನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 14.89 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), MS Strategic (Mauritius) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ NSEಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ LIC ಈ OFSನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ IPO ಮೂಲಕ NSEಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ NSE ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
NSE ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಫ್ಟಿ-50 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ NSE, ಇಕ್ವಿಟಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. NSE IPO ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ IPO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೇ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, NSEಯಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ IPO ಭಾರತೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಈ IPO ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ IPOಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಕರಡು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ (DRHP/RHP), ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ, ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ NSE ತನ್ನ IPOಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಮಾರಾಟದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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