ಈ ಹಂತ ತಲುಪಲು Nvidia ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ AI ಉದ್ಯಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
Nvidia Market Capitalization: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ದಿಗ್ಗಜ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ವಿಶ್ವದ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದೀಗ 5.05 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ, ಇಂದು AI ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೃದಯವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ GPU ಚಿಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿ AI GPU ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬ್ಲೂಂಬರ್ಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರಂತರ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆತ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಶೇ.300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಪಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ಗಳಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ AI ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.