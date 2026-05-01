ಒಬೆನ್ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Oben New Electric Bike: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಒಬೆನ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ವೇಗ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ನೋಟ
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಡ್ಲೈಟ್: ಸಿಂಗಲ್ LED DRL ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಸಖತ್ ನೋಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ: ಹಿಂದಿನ ಒಬೆನ್ ಮಾದರಿಗಳು ರೆಟ್ರೊ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಯುವಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಆಧುನಿಕ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಒಬೆನ್ ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಈ ಬೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಉನ್ನತ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹1,24,999ಗೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೂಂ ದರ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಪ್ಲೀಫ್ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಬೈಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.