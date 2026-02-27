ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರು ಬೆಲೆ ₹157ರಿಂದ ₹25ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ! ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹57,000 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!

Ola Electric share price: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರು ಸದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹157ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಶೇ. 84ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹25ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರು ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹76 ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹57,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ
ಶುಕ್ರವಾರ BSEಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರು ₹25.39ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ದಿನದ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಗರಿಷ್ಠ ₹25.49ರಿಂದ ದಿನದ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕನಿಷ್ಠ ₹24.79ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. BSE ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ ₹11,199.10 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!
ಷೇರು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕುಸಿತ: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26%ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಕೇವಲ 4.2%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದೋಷಗಳು: ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಸೇವೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ!: ಓಲಾ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 4,000 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೇವಲ 550ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಅನ್ನ ₹52ರಿಂದ ₹26ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ Citi ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರನ್ನ "Buy" ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ "Sell"ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಷೇರಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಅನ್ನ ₹55ರಿಂದ ₹27ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51%ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಷೇರಿನ Buy ಮತ್ತು Sell ರೆಕಮಂಡೇಷನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿವುದಿಲ್ಲ.)