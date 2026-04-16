English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ vs ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಷೇರು: ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವುದು ಇದನ್ನೇ!

ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಷೇರುಗಳು ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಓಲಾ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏಥರ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಈ ಇವಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 16, 2026, 04:27 PM IST
  • ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರು ಕೇವಲ 10 ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಏಥರ್‌ ಷೇರು ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ
  • ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ vs ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಪೈಕಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Trending Photos

camera icon6
EPFO UAN Activation
camera icon6
vaibhav sooryavanshi
camera icon6
EPFO
camera icon10
Ola Electric vs Ather Energy: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಷೇರುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಷೇರುಗಳು ಕೇವಲ 10 ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 68 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಷೇರು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 157 ರೂ.ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 76 ರೂ.ನ ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇತ್ತೀಚಿನ ರ್ಯಾಲಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಷೇರು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ LFP ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗೆ PLI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ವಾಹನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣವು 10 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಣಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 35,688 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 128 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 19 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಸಹ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿಯು 2.39 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟ, ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಸಹ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಇವಿ ನೀತಿ 2026-2030ರ ಪ್ರಕಾರ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ 2028ರಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್‌ನಂತಹ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 38.93 ರೂ. ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ 'ಖರೀದಿ' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು, 994 ರೂ.ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಷೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ 868 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ola ElectricAther EnergyOla Electric vs Ather EnergyOla Electric share priceAther Energy Stock

Trending News