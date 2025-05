Ola Electric new electric bike: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮೇ 23)ರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ 'ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X' ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X, ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ Pro ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಈ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವೀಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನ ನೋಡಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X ಸರಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 'ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X' ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು 74,999 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X+ 4.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1,04,999 ರೂ. ಆದರೆ, ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ X+ 9.1 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1,54,999 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ

