Ola Offer: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್! ಕೇವಲ ₹49,999ಗೆ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ..

Ola EV Scooter Offer: ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವಿದೆಯೇ? ಆದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ! ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಎಂಡ್ ಐಸ್ ಏಜ್' (#EndICEAge) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 49,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಆಫರ್?: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಓಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೆನ್ 3 S1X ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ X ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ. ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 50,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 400 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ - 'ಒಂದೇ ದಿನದ' ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಓಲಾ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಓಲಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಉಚಿತ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಮರುಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
8 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಓಲಾ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಓಲಾ ಸಿಇಒ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಈ ಸೇವಾ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಖರೀದಿ ಖಾತರಿಯು ಭಾರತೀಯರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹50,000 ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಲಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೊರತರುತ್ತಿವೆ.