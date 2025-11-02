ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ

Old 5 Rs Notes For Sale: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ.. ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ 786 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಂತಹ 12 ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ನೋಟುಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನೋಟು ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು.. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು 12 ನೋಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಹಳೆಯ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.. ಇವುಗಳನ್ನ ತಲಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು OLXನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.. ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಮೊದಲು OLXನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಬಯಸುವವರು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು..
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.)