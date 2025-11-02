English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಈ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಹ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 2, 2025, 12:01 PM IST
  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ
  • ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ನೋಟು ಮಾರಿ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು

Trending Photos

ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ
camera icon5
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
camera icon6
Aishwarya Rai Debut Film
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?
camera icon5
Karna serial
ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
camera icon7
Mosquito Repellants
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ

Old 5 Rs Notes For Sale: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ.. ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ 786 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಂತಹ 12 ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆಗೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ Y, Z ಮತ್ತು Z+ ಕೆಟಗರಿ ಭದ್ರತೆ ಎಂದರೇನು? ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ನೋಟುಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನೋಟು ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು.. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು 12 ನೋಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಹಳೆಯ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.. ಇವುಗಳನ್ನ ತಲಾ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಈ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು OLXನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.. ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಮೊದಲು OLXನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಬಯಸುವವರು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಭಾರತದ ಈ 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು!

(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Old 5 Rs NotesOld 5 Rs Notes For SaleOld 5 Rs Notes For Sale In OLXOLX ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳುಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು

Trending News