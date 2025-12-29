English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗಿಫ್ಟ್‌ : ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗಿಫ್ಟ್‌ : ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

Old Age Pension News:  ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 60 ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 29, 2025, 02:00 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಇನ್ಮುಂದೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ

Old Age Pension News: ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೂ ಅವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ (Old Age Pension) ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಗುರುತು" ಎಂಬ ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ (Old Age Pension) ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 

ಹೌದು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌ ಸರ್ಕಾರ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ, 60 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರತಿ ನಾಗರೀಕರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಐಡಿ "ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಗುರುತು" ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅವರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ.. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅಸೀಮ್‌ ಅರುಣ್‌, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಈ ನೂತನ ಕ್ರಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.83 ಲಕ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಗಕರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಪಡೆಯವುವ ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 67.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇಪಿಎಫ್‌, ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರವೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Old Age PensionOld Age Pension SchemePension schemepensionOld Age Pension News

