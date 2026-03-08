English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು! ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..

pcycling business: ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಪ್‌ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ರೂ. 10-20 ಸಾವಿರ), ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:35 PM IST
ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು! ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..

 Low investment business idea: ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಪ್‌ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜೀನ್ಸ್, ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೀಲಗಳು, ಕುಶನ್ ಕವರ್‌ಗಳು, ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ಕೆಲವು ಕತ್ತರಿ, ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 20,000 ವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಬಾಡಿಗೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಪ್‌ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಕರಕುಶಲ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

