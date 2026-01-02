Old Pension Scheme: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! 10 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..

Old Pension Scheme: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾಕ್ಟೋ ಜಿಯೋ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಇ.ವಿ. ವೇಲು ಮತ್ತು ತಂಗಮ್ ತೆನ್ನರಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಜಾಕ್ಟೋ ಜಿಯೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜನವರಿ 6 ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 22 ರಂದು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಇ.ವಿ. ವೇಲು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ತಂಗಮ್ ತೆನ್ನರಸು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಅನ್ಬಿಲ್ ಮಹೇಶ್ ಪೊಯ್ಯಮೋಶಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದರ ನಂತರ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಇ.ವಿ. ವೇಲು ಮತ್ತು ತಂಗಮ್ ತೆನ್ನರಸು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ನಾವು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಾಕ್ಟೋ ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
