ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ 10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು...!

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಠಮಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಅವರ ವರ್ತನೆ ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದುರಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು, ಒಟ್ಟು ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಇಂದಿನಿಂದ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೇಲೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಅದರ ರಫ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಆಗ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮ
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮ (GTRI) ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ 5.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. GTRI ಪ್ರಕಾರ, ಸುಂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು 4.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.
ಬಟ್ಟೆ-ರತ್ನ-ಆಭರಣ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ
ಶೇ 50% ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಬಟ್ಟೆ, ರತ್ನ-ಆಭರಣಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ 70% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕೋಯಲ್, 50% ಅಮೇರಿಕನ್ ಸುಂಕವು ಜವಳಿ, ಚರ್ಮ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಫ್ತುದಾರರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿದಾರರು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, $48 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಿಟಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಹುಲ್ ಅಡಲ್ಖಾ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 53% ಔಷಧಗಳು, 53% ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು, 37% ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, 28% ಆಟೋ ಘಟಕಗಳು, 13% ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, 22% ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ತೆರಿಗೆ, ಈ ವಲಯಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿವೆ, 3 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರೂ. 1.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಭಾಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೂ. 90 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಜವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಔಷಧ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 92 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜರ್ಮನಿ, ಬ್ರಿಟನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಈ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಖನಿಜಗಳು, ದುಬಾರಿ ರತ್ನಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಲೋಹಗಳು, ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಕ್ಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.