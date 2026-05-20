ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'OnePlus Nord 6' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,000 ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣವಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ (ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ): ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹38,999 ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ₹3,000 ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹41,999 ಆಗಿದೆ.
2GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ₹41,999 ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ₹5,000 ನೇರ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹46,999 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಾದರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಹಾಗೂ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು 3600 nits ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 4 ವರ್ಷಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
9000mAh ಮೆಗಾ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ 9000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 27W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ OIS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-600 ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ IP66, IP68, IP69 ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ OnePlus Nord 6 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.