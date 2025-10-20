ಕೇವಲ ₹999ಗೆ ₹22,000 ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ... ಇದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!

OnePlus Y1S Smart TV Price: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟವು ದೀಪಾವಳಿ 21ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ Y1s ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಕೇವಲ 999 ರೂ.ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ Y1S 32-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 22,000 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.72ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 5,999 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ.
ನೀವು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ Y1S 80 cm (32 ಇಂಚು) HD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನೀವು 4,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ 2,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಮೂಲಕ 2,000 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 999 ರೂ.ಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. 1366 x 768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು HD ರೆಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 20 W ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು 60 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.