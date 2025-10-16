English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ; ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 2.6 ರೂ... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!

ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ; ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 2.6 ರೂ... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!

onion price drop: ಹಳೆಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 1,200 ರಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೇವಲ 200 ರಿಂದ 600 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 16, 2025, 07:09 PM IST
    • ಈರುಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದೆ
    • ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
    • ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

ಧರಾಶಾಹಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ; ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 2.6 ರೂ... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!

onion price drop: ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ:
ಹಳೆಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 1,200 ರಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೇವಲ 200 ರಿಂದ 600 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಜಿಗೆ 2.6 ರೂ. ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸಲಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬಿದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಖರೀದಿದಾರರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಅನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಜಾ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ರೈತರು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಗುಂಪುಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ರೈತರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

