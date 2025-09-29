ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ OPEC+ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ : ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ದರ

ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ OPEC+, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OPEC+ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 137,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿತ ತಂತ್ರ :
OPEC+ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 2.4% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. US ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 70 ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆ :
ನವೆಂಬರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಂಟು OPEC+ ದೇಶಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. OPEC+ ವಿಶ್ವದ ತೈಲದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ :
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 80 ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 60 ಮತ್ತು 70 ಡಾಲರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ OPEC ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ $60-$70 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಈ ಕುಸಿತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ದಿನಕ್ಕೆ 300,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು OPEC+ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.