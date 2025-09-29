English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ OPEC+ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ : ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ದರ

OPEC+ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 137,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 29, 2025, 11:27 AM IST
  • ಬದಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿತ ತಂತ್ರ
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಭೆ
  • ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ OPEC+ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ : ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ದರ

 ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ OPEC+, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OPEC+ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 137,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಬದಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿತ ತಂತ್ರ :  
OPEC+ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 2.4% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. US ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ  70 ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ EPFOನಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಭೆ : 
ನವೆಂಬರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಂಟು OPEC+ ದೇಶಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. OPEC+ ವಿಶ್ವದ ತೈಲದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ : 
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 80 ಡಾಲರ್ ನಿಂದ   ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 60 ಮತ್ತು 70 ಡಾಲರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ OPEC ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ $60-$70 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ  ಬೆಲೆಗಳು  ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು.  ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಈ ಕುಸಿತವು ಉಂಟಾಯಿತು.  ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IRCTC: ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನೀವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ದಿನಕ್ಕೆ 300,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು OPEC+ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

OPEC, OPEC countries, Oil price, Oil price reduce, Petrol price

