ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9,250 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ RD, TD, MIS, PPF, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಇನ್ನೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 9,250 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು
ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ MIS ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಗಣನೀಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9,250 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9,250 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. MIS ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
