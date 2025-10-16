English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಶುದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ : ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು ಇಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಿಂದ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಎಫ್‌ಒಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 16, 2025, 02:26 PM IST
  • ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು.
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಶುದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ : ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು ಇಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ  ಖರೀದಿ ಕೂಡಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಿಂದ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ ಎಫ್‌ಒಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Gold Buying Tips: ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

ನಿಮಗೂ  ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡಾ ಶುದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ. 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಏಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ : 
MMTC-PAMP ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,  ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಖಾತರಿ ಇರುವುದು.  MMTC-PAMPನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಅನ್ನು 99.99+% ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:
5 ಗ್ರಾಂ: 1,480
10 ಗ್ರಾಂ: 2,470
20 ಗ್ರಾಂ: 4,920
50 ಗ್ರಾಂ: 10,830
80 ಗ್ರಾಂ: 20,250
500 ಗ್ರಾಂ: 1,01,220
1000 ಗ್ರಾಂ: 2,00,450

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : BSNL Offer: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದ BSNL.!.

ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ವಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾದ ಈ 999.9 ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು 
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. MMTC-PAMPನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತುಣುಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. 

MMTC-PAMP ಲಂಡನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(LBMA)ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. MMTC-PAMP ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

