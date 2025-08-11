English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ!ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೂಪರ್ ಸೌಲಭ್ಯ

Rail One Super App : ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ Rail One ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 11, 2025, 12:48 PM IST
  • ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನೆ
  • ಇದು ರೈಲ್ವೆಯ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ರೈಲ್ ಒನ್
  • ಚಲನಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್, ನ್ಯೂಸ್, ಪದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ರೀ

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು OTT ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಹೌದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ OTT ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ Rail One ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. 

ರೈಲ್ವೆಯ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ :
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೈಲ್ ಒನ್ (Rail One) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ರೈಲುಗಳ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಅನ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್  ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬುಕಿಂಗ್, ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಈ ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : UPI ಪಾವತಿ FREE ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿ‌ಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು

ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ OTT : 
ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೈಲ್ ಒನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವ ರೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ OTT ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ OTT ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: 
ನೀವು ಉಚಿತ OTT ಅಂದರೆ ಓವರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆನ್ ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ನೀವು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿಯೇ 'ಗೋ ಟು ವೇವ್ಸ್' ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೇವ್ಸ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆ ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ 500ರೂ.! ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು..

 

