OPS and NPS News: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UBS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರಾರಂಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಲು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NPS ಮತ್ತು UPS ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದರಾದ ಆಂಟೋ ಆಂಟನಿ, ಅಮ್ರಾ ರಾಮ್, ಉತ್ಕರ್ಷ್ ವರ್ಮಾ ಮಧುರ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂನ್ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
OPS ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಒತ್ತಾಯ:
1972ರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ NPS ಮತ್ತು UPS ಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
OPS ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ:
NPS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎಯ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. UPS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು DAಯ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಶೇಕಡಾ 8.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ OPS ಜಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ OPS ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ UPS ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು PFRDA ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2004ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ NPS:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ NPS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 2004ರಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ 1972ರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾದವು. ಬಳಿಕ 2009ರಲ್ಲಿ NPS ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.