ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಟಾಕ್ 'ಆಪ್ಟಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 3:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಷೇರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿ 2 ಷೇರುಗಳಿಗೆ 3 ಷೇರುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
Optus Pharma Bonus Shares: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಪ್ಟಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Optus Pharma Limited) ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ 3:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ 2 ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಳಿ 200 ಷೇರುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 300 ಷೇರುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 500ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೇ 12ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಷೇರು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆಪ್ಟಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಬ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಆಪ್ಟಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಷೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
