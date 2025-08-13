English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೈತರನ್ನು ಲಕ್ಷಾದಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ.. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ದುಪ್ಪಟ್ಟು..

organic farming: ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:13 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು.
  • ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ರೈತರನ್ನು ಲಕ್ಷಾದಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ.. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ದುಪ್ಪಟ್ಟು..

organic farming: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಬುವುದರ ಅರಿವು ರೈತರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಲಾಭದಾಯಕತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, "ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕವೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನೀವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:RBI ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಯಮ ಬದಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್:ಈಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್; ತಪ್ಪಿದರೆ ಬೀಳುವುದು ದಂಡ

ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ 
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುರಿಂದ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಾವಯ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಗಾತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು (ಬೀಜಾಮಿರ್ಥಂ, ಜೀವಾಮಿರ್ಥಂ) ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ತರಕಾರಿಗಳು, ತೋಟಗಳು, ಮೀನು ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭತ್ತದ ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ 'ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ' ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ... ಲೆವಲ್‌ 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ ಯಾರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅವಕಾಶಗಳು 
ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರಾಟವಾಗದ "ಸಾವಯವ" ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ") ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Organic farmingprofitabilitySoil healthenvironmental protectionOrganic farming

