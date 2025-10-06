Overdraft Gold Loan: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವೇ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (Overdraft) ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಹಣದ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ವಿಧಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡವಿಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು (Credit Limit) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ — ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ? ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? RBI ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಡಿಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಯಿದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕೇವಲ ಆ ₹1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಎಂಐ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಿತಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ನಮ್ಯತೆ (Flexibility) ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯ, ವೇಗವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯುಐಡಿಎಐ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ! ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ
ಇಎಂಐ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಮ್ಮದೇ ಇರುತ್ತದೆ — ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಅದರ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಿ, ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹಣದ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ, ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೇ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ — ಹಣದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯ ಉಳಿತಾಯವೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.