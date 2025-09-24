ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ರೂಪಾಯಿಯಾದ್ರು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!

pakistan currency: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಪರ್ವತಮಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹಸಿರು ಕಣಿವೆಗಳು, ಶಾಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ನಗರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಾತ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಹಲವರು "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸುವಂತೆಯೇ, ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ – “100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?”
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿಚಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ (Pakistani Rupee) ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PKR. ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು "ರುಪೀ" ಅಥವಾ "ರುಪಿಯಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ 1949ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೈನಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR) = 3.19 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ (PKR) ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 100 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 318.58 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ತಂದು ನೋಡಿದರೆ:
₹100 INR = ₹318.58 PKR
₹500 INR = ₹1,592.90 PKR
₹1,000 INR = ₹3,185.80 PKR
ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ:
₹100 PKR = ₹31.39 INR
₹1,000 PKR = ₹313.89 INR
ಏಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ದ್ರವ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ (Inflation), ವಿದೇಶಿ ಸಾಲಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಗಳ ಕೊರತೆ— ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗುವವರು ಈ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು, ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹100ಗೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ₹318 PKR ಆಗಿರಬಹುದು.