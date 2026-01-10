ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ..! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ

Pakistan suffer big loss: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಅವುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.53 ರಷ್ಟು ನೇರ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನವಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ–ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2.61 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ 594 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ದಿ ನೇಷನ್’ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಿರುವುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಫ್ತುದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 177 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೂ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಭೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.