2026 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

PAN and Aadhaar card link: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರ ಗಡುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 5, 2025, 07:48 PM IST
    • ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ
    • ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
    • ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?

2026 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

PAN and Aadhaar card link: ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (PAN) ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ, ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರ ಗಡುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವು ಈ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, TDS ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನೀವು ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?

ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2025 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2024 ರ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಪಡೆದ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ (ಅಥವಾ CBDT ಘೋಷಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಬಹುದು.

ಆಧಾರ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು?
ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

  • ಅಧಿಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ.
  • “ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್” ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ₹1,000 ಲಿಂಕ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು → ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

PAN cardpan card aadhaar card linkPan And Aadhaar Card Link

