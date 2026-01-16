Good News For Govt Employees: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (CGHS) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂಥ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಯುಷ್ ಭೀಮಾ’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಯುಷ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಯುಷ್ ಭೀಮಾ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಯುಷ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಂದಾದಾರರು 10ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ದುಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ-ಪಾವತಿ ಎಂಬ ನವೀನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಯುಷ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 70:30 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ?
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಯುಷ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಐಸಿಯು ಕೋಣೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಆಯುಷ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಿದೆ.