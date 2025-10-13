English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 13, 2025, 06:08 PM IST
30 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ರುಪಾಯಿಯೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದ ಏಕೈಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ "ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ"... ಇದರ ಓನರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Parle G owner: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ʼಪಾರ್ಲೆ-ಜಿʼ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿರುವ ಈ ಬಿಸ್ಕತ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿ, ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಡವರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿನಿಸು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. 

ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ "ಭಾರತದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು". ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರ ಚಹಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಇತ್ತೀಚಗೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು 2,400 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರುಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?
1900 ರಲ್ಲಿ, 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಲ್ಸಾದ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ದರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ದರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿಯನ್ನೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮುಂಬೈನ ಗಾಮ್ದೇವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಂಪನಿ ಡಿ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ & ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಾಧಕ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದಯಾಳ್ ಚೌಹಾಣ್. ಇವರೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ
ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಡವರಾಗಿದ್ದು, ದುಬಾರಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆಂದೇ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರು. ನಂತರ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, 1920 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಾರ್ಲೆ ಗ್ಲೂಕೋ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಾಣೆಕ್ಲಾಲ್, ಪಿತಾಂಬರ್, ನರೋತ್ತಮ್, ಕಾಂತಿಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಪಾರ್ಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದರು.

ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? 
ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಠಾಯಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಜನರು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಕ್ಷಾಮದಿಂದಾಗಿ ಗೋಧಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪಾರ್ಲೆ ಗೋಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಕಂಪನಿಯು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿತು, ಇದು ಪಾರ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಅರ್ಥ:
1982 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಪಾರ್ಲೆ ಗ್ಲುಕೋವನ್ನು ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಎಂದು ಮರುಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಟಿವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. "ರುಚಿ ತುಂಬಿದ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ, ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ," "ಜಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ," "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಕ್ತಿ"... ಈ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು.

30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ: 
ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬೆಲೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 4 ರಿಂದ ರೂ. 5 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ, ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂ. 5 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು, ಆದರೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.

ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು?
ಪಾರ್ಲೆಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಹುಡುಗಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. 1960 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವು. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಲೆಯ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಪಾರ್ಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಹಳದಿ ಮೇಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಪಾರ್ಲೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಲಾಭ ಸೂತ್ರ:
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಂದರೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಪ್ತಋಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು 92 ಗ್ರಾಂಗೆ, ನಂತರ 88 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 50 ಗ್ರಾಂಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 1994 ರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ಯಾಕ್ ತೂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಕಂಪನಿಯು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ದರ್ಜಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹17,223 ಕೋಟಿ (US$172.23 ಬಿಲಿಯನ್) ತಲುಪಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2022 ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ US$5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹45,579 ಕೋಟಿ (US$45.579 ಬಿಲಿಯನ್) ಆಗಿದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

