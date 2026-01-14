English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ: ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್..

ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ: ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್..

ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಐಡಿಯಾ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು ಆಟಗಳ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:46 PM IST
Box Cricket

: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಐಡಿಯಾಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಣವಿದೆ. ನೀವು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ಅಂತಹ ಬ್ಯಸಿನೆಸ್‌ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಸಂಜೆ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊರಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈದಾನಗಳಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಐಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ PF ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು? EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬಹುದು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ, ಬಲೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬಹುದು. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರೂ ಅದು ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ಒಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

ಸ್ಥಳ ಸಿಗದವರು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಟೆರೇಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಗಂಟೆಗೆ 500 ರಿಂದ 1000 ರೂ.ವರೆಗೆ ನೀವು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ‌ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಶತಕದ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

