  • ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

Passport New Rules : ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 5, 2026, 04:45 PM IST
  • ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಎರಡೂ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭ
  • ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೀಸಾವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!

Passport New Rules : ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ತತ್ಕಾಲ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ 1-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ 7-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಆಗಮನದ ನಂತರ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Credit Card Limit:ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

ನನ್ನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದೇ? ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ದಿನವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಹೌದು  ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತತ್ಕಾಲ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ಹಂತಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಕಾ ಇಲ್ಲಾ ವೀಸಾ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವೀಸಾ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವೀಸಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ದೇಶದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

 ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೀಸಾವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಗಮನದ ನಂತರ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊದಲು ವೀಸಾ ಪಡೆಯದೆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಆಗಮನದ ನಂತರ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಆಗಮನದ ನಮೂನೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನದ ನಂತರ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಆಗಮನದ ನಂತರ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಎರಡೂ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಸಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Passport New RulesPassportVISAPassport ApplicationVisa on Arrival

