  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಭಾರೀ ದಂಡ!

Advance tax deadline: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂರನೇ ಕಂತನ್ನು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 234B ಮತ್ತು 234C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1% ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 8, 2025, 03:18 PM IST
  • ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Advance tax deadline:  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂರನೇ ಕಂತು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಅನ್ನು ಕಡೆಯ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 234B ಮತ್ತು 234C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?  ಯಾರು ಪಾವತಿಸಬೇಕು?
ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳು ಹೇಗಿವೆ? 
ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 15% ಅನ್ನು ಜೂನ್ 15ರೊಳಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅನುಪಾತವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ 45%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ತೆರಿಗೆಯ 75% ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ತೆರಿಗೆಯ 100% ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 15ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲು

ಪಾವತಿ ತಡವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 234B ಮತ್ತು 234C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1%. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ₹1 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ₹75,000 ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 'ಚಲನ್ 280' ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ನಂತರ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ… ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರ ಗಡುವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂರನೇ ಕಂತನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ವಿಳಂಬವು ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 

