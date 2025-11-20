Election Allowance Hike: ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಸಂಘಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮತಗಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿವರಗಳು:
- ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO): 6,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 12,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ.
- ವಿಶೇಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ರೂ. 1,000 ರಿಂದ ರೂ. 2000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ.
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ: ರೂ. 12,000 ರಿಂದ ರೂ. 18,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೈಕೆಟುಗುವ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಮಾರ್ಗ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಹಬ್ಬ..
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ/ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನೌಕರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ಸಂಘವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2026) ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 100% ನಿಖರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳ ವಿತರಣೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೈಕೆಟುಗುವ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಮಾರ್ಗ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಹಬ್ಬ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ:
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತದಾರರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳು:
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.