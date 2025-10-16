ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಯೋಜನೆ, ಕೇವಲ 755 ರೂ, ಪಾವತಿಸಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಡೆಯಿರಿ...!

Post Office Insurance Scheme: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ,ಹೌದು, ಕೇವಲ ವಾರ್ಷಿಕ 755 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತವು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಸಹ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಮುರಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ 25,000 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
399 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 399 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕವರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ:
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 1,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 5,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು 25,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಈ ಅಂಚೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IPPB) ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
ರೂ. 755 ಪ್ರೀಮಿಯಂ - ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ
ರೂ. 399 ಪ್ರೀಮಿಯಂ - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು.
ಐಪಿಪಿಬಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ವಾರ್ಷಿಕ ನವೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.