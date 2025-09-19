ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ತುಂಬಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ LIC ಯ ಅದ್ಬುತ ಯೋಜನೆ..!

LIC Jeevan Utsav plan:ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಅದ್ಭುತವಾದ 'ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಕೇವಲ ೫ರಿಂದ ೧೬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಯುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (೩೦-೪೦ ವರ್ಷಗಳು) ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲೀನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರವೇಶ ವಯಸ್ಸು: ೯೦ ದಿನಗಳಿಂದ ೬೫ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ.
ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ: ಜೀವನಾವಧಿ (೧೦೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ).
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿ: ೫ರಿಂದ ೧೬ ವರ್ಷಗಳು (ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ).
ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ (Sum Assured): ರೂ. ೫ ಲಕ್ಷ.
ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ: ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಖಾತರಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.
'ಜೀವನ್ ಉತ್ಸವ್' ಯೋಜನೆಯು ಉಳಿತಾಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಖಂಡಿತ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಆದಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (Survival Benefits): ಪಾಲಿಸಿ ಆರಂಭದ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ + ೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ೧೦% ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಜೀವನಾವಧಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ಕೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದಾಯ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪ್ಷನ್: ಆದಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ೫.೫% ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ೧,೦೦೦ ರೂ.ಗೆ ರೂ.೪೦ರಷ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು (Guaranteed Additions) ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮರಣ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ (Death Benefit): ಪಾಲಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ೮ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು (ತೆರಿಗೆ ಹೊರತು) ಮರಳಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ: ೨ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ೭೫%ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು (ಅಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ನ ಮೇಲೆ).
ರೈಡರ್ಗಳು: ಅಪಘಾತ ಮರಣ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳು, ಟರ್ಮ್ ಅಸೂರನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈವರ್ಗಳಂತಹ ೫ ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ).
ತೆರಿಗೆ ಲಾಭ: ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೮೦ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ (ರೂ.೧.೫ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ). ಲಾಭಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೦(೧೦ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ.
ಮ್ಯಾಚ್ಯುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆದಾಯ ಜೀವನಾವಧಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಉದಾಹರಣೆ:
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಯಸ್ಸು, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ೩೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ:
ಆಂಬ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ಸುಮಾರು ರೂ.೧.೧೬ ಲಕ್ಷ (ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ನಂತರ ಕಡಿಮೆ).
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ: ೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.೫.೮ ಲಕ್ಷ.
ಆದಾಯ ಆರಂಭ: ೧೦ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (೪೧ನೇ ವಯಸ್ಸು), ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ.೫೦,೦೦೦ (೧೦% of Sum Assured). ಇದು ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ: ಆದಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರೆ ೫.೫% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹಣವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ (ಉದಾ. ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ), ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆದಾಯವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ.೧ ಲಕ್ಷ). ೧೬ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆದಾಯ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?
ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಮಾನ ಪಿಂಚಣೆಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಪ್ರೈಝ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯವೂ ಇದ್ದು (೨ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ), ೧೦೦% ರಿಸ್ಕ್-ಫ್ರೀ. LIC ಅಧಿಕಾರಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (licindia.in) ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.
ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವವಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ..!