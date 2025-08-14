English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 24 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ITR ಪಾವತಿಸಿ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಗ್ಗದ ಕೊಡುಗೆ..!

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 24 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:07 PM IST
  • ಈ ಹೊಸ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ
  • ಮೊದಲನೆಯದು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮತ್ತು 80D ನಂತಹ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕೇವಲ 24 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ITR ಪಾವತಿಸಿ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಗ್ಗದ ಕೊಡುಗೆ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು, ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.ಅನೇಕ ಜನರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಪ್ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಬಡ್ಡಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಬಡ್ಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆದಾರರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಬಡ್ಡಿ ನಡುವಿನ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಈ ಹೊಸ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮತ್ತು 80D ನಂತಹ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜಕ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಕಡಿತ ನಕ್ಷೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಗುರ, ಅನುಕೂಲತೆ ಹೆಚ್ಚು

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 24 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂಚನೆ ಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹಿತೇಶ್ ಸೇಥಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಆತಂಕ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಂಪನಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

