LPG Gas booking : ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಪೇಟಿಎಂ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 200 ರವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೇನ್ನಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪೇಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 200 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಗೃಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ Paytm ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು "ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು" ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
ಅಲ್ಲಿ CYLWIN ಪ್ರೋಮೋ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು : ಈ ಕೊಡುಗೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 2,000ನೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರೂ. 200 ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪೇಟಿಎಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.