English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಶೇಂಗಾ..

ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಶೇಂಗಾ..

ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:25 AM IST
  • ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ.
  • ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌.
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಮಾರಾಟ.

Trending Photos

LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
camera icon5
LPG gas price hike
LPG Cylinder Price: ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ!
ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
camera icon5
Gold rate
ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತಾ..?
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತಾ..?
ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್‌..! ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon7
PM KISAN
ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಕ್‌..! ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಶೇಂಗಾ..

ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ, ಬೆಳೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಎತ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಲ್ಲ ಶೇಂಗಾಗೆ ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದೆ, ಕೈಗೆಟುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ: 
ವಾರದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ  7000ದಿಂದ 10000 ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ 11000ದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಜ.28ರಂದು ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹನುಮಂತ ಎಂಬುವರು ತಂದ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 13,269ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮುಂದಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಣಿಪ್ರಾಯ.

ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿಭಾಗದ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ ಆವಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1,00,000 FD ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 
ಸದ್ಯ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದ ಆಂಧ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ನಡೆಯುವ  ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಚೀಲಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 500-600ಚೀಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತಕರು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಶೇಂಗಾದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ:
ಶೇಂಗಾ, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟಾವಿನ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 35ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಹತ್ತಿರ 10ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 25ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಶೇಂಗಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6,783ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಶೇಂಗಾಗೆ 7,623ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ದುಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಶೇಂಗಾ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ  ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ 13269ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹30,908 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Peanut price historical per kgಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ ಬಂಪರ್ಬಳ್ಲಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಆವಕ ಕುಸಿತ

Trending News