ದುಬೈ, ಯುಎಇ : ಯುಎಇಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್-ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಪೆಕೊ' (Peko) ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕಲ್ಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪ್' (Kalp) ಇದೀಗ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (SME) ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇವೆರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಹೌದು.. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಪ್ (Kalp) ಕಂಪನಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೆಕೋ (Peko) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್, ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಇ (UAE) ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಪೆಕೋ' (Peko) ಕಂಪನಿಯು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಪಾವತಿಗಳು, ಸಂಬಳ ವಿತರಣೆ (payroll), ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಫ್ರೀ ಝೋನ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ (SME) ನೆರವಾಗುವ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಕಲ್ಪ್' (Kalp) ಕಂಪನಿಯು ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (white-labelled). ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೆಕೋ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರರು ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ (SME) ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
"ನಾವು ಪೆಕೋ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಪ್ (Kalp) ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಮನಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯಮಗಳೂ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಫ್ರೀ ಝೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (SME) ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಪೆಕೋ (Peko) ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಕಾಶಿಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಲ್ಪ್ (Kalp) ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ, ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಅದರ 'ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್-ಫಸ್ಟ್' (ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ) ಮಾದರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು, ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
"ಮುಂಬರುವ ದಶಕವು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮವು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು (SME) ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದು ಇತರರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಾರದು. ಪೆಕೋ (Peko) ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು, ಇಂತಹದೊಂದು ಸುಧಾರಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ".. ಎಂದು ಕಲ್ಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ತಪನ್ ಸಂಗಾಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು 'ಕಲ್ಪ್' ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಆಗಲು ಅಲ್ಲ. ಪೆಕೋ (Peko) ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವರದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ (white-labelled) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ, ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸದೆ, ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ." ಎಂದು ಕಲ್ಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ (Jay) ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೋಡಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿವೆ. ತದನಂತರ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೆಕೋ (Peko) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಯುಎಇ (UAE), ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕೋದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಾದ್ಯಂತ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆಕೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೆಕೋ (Peko) ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 'ಪೆಕೋ' ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು 'ಸೂಪರ್-ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು, ಸಂಬಳ ವಿತರಣೆ (payroll) ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಆರ್ (HR), ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಕಂಪನಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಮೆಯಂತಹ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆಕೋ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸದ್ಯ ಯುಎಇ (UAE), ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಪೆಕೋ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಕಲ್ಪ್ (Kalp) ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 'ಕಲ್ಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪ್' ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಸುಧಾರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಎಪಿಐ (APIs) ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಕೆ (SDKs) ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಪ್ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಫ್ರೀ ಝೋನ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಲ್ಪ್ನ ಈ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.