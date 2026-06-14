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ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲ : ಇದು Peko ಮತ್ತು Kalp ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ 

ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪೆಕೊ (Peko) ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್' ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೂಪರ್-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್-ಲೆಡ್ಜರ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್-ಕ್ಯಾಶ್, ಡಿಜಿಟಲ್-ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟಿಕ್-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 14, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:56 PM IST
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲ : ಇದು Peko ಮತ್ತು Kalp ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲ : ಇದು Peko ಮತ್ತು Kalp ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ
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