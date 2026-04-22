  • ಈ ದಿನದಂದು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳ!

ಈ ದಿನದಂದು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳ!

ವೇತನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. 

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 22, 2026, 12:56 PM IST
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ
  • ವಿಳಂಬವು ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ?
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಈ ದಿನದಂದು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳ!

Karnataka government salary delay: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಬಳ ಬರದೆ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾವಿರಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಜಮಾ ಆಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಳಂಬವು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ವಿಳಂಬವು ಕಂದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೊಲೀಸ್, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಅಥವಾ 10 ರೊಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ವಿಳಂಬವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ನೌಕರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಬರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಡಿಡಿಒ) ಲೋಪಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿವಾದ: 

ವೇತನ ವಿಳಂಬದ ನಡುವೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು 'ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ವೇತನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇಲಾಖೆಗಳೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ: 

ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಮಾರು 6.4 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಳಂಬವು ವರ್ಷದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭರವಸೆ:

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಳಂಬಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

