ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌.!

Universal Pension Scheme : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 13, 2025, 03:41 PM IST
    • ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
    • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
    • ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌.!

Universal Pension Scheme: ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.  

ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ನ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವು.. ಒಂದು ಸಾವಿರವಿಟ್ಟರೂ ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು

ಇದು NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿ (ಅಥವಾ ಪತಿ) ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

UPS ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ:

ನೀವು ಕೊನೆಯ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ (DA) ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು / ತಮ್ಮ 20 ಅರ್ಧ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮಾಸಿಕ ಮರುಪೂರಣ ಮೊತ್ತ: ಮಾಸಿಕ ಮರುಪೂರಣ ಮೊತ್ತ

ಇದನ್ನು UPS ಪಾವತಿ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ - NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

