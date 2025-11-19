English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ : ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 19, 2025, 01:51 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.
  • ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ : ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ : 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 5000 ರೂ ಇಳಿಕೆ..!

EPF ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು ? : 
- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 
(ಇಪಿಎಸ್-95)  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 
- ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗದೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 
- ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 
- ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 
7,500 . ರೂ. ಆಗಿದೆ.  

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? : 
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 1,000   ರೂ.  ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಧರಿಸುವವರು ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ

ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ : 
- ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. 
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರಬೇಕು.
- 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: 
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ = (ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಳ × ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) ÷ 70
- ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವು ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ.
- ನಿವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,500 ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂ.

 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

