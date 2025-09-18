ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ PFRDA:ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 ರ ನಡುವೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS)ಯಿಂದ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS)ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ UPSಗೆ ಸೇರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇತರ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಪಿಎಸ್ ಎಂದರೇನು? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 24, 2025 ರಂದು ಯುಪಿಎಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಇದು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಒಪಿಎಸ್) ನಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯುಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ಆಯ್ಕೆ :
ಯುಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಂತರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗೆ ಮರಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಯತೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 ರ ನಡುವೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ :
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈಗ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಒಪಿಎಸ್) ಯಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಪಿಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾವು, ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಒಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರೊಳಗೆ ನೌಕರರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.