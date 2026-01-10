English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Pension Rules Change: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:11 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
  • ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ...

RCB ಪವರ್‌, ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌.. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಲ್ಸ್‌!
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಇವರೇ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್‌ ಆಗೊದಂತು ಕಂಡಿತಾ
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Pension Rules Change 2026: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ (Pension) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ PPOಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ   ಪಿಂಚಣಿದಾರರ (Pensioners) ಹಣ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (Pension Rules) ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು (Central Govt Employees) ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲು, ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏಕರೂಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೇಳುವುದು ಏನು ?
ಕೇಂದ್ರದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಚೇರಿ (CPAO)ಯು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು (PPOs) ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (Pension Plan) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವು (CPPC) ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು CPAO ನಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ PPOಯ ವಿತರಕರ ಭಾಗವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು CPAO ಮೂಲಕವೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Gold Purchase Rules: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು?
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗು CPPCಗಳು ನೇರವಾಗಿ PPO ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇತನ ಹಾಗು ಖಾತೆ ಕಚೇರಿಗಳು (PAO ಗಳು) ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು CPAO ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

pensionಪಿಂಚಣಿPension Rules ChangeCentral government employeespensioners

